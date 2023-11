Derby Como-Lecco: tifosi in trasferta solo con la tessera del tifoso

Si avvicina il Derby del Lario. Martedì 28 novembre alle 18.30 le due squadre recupereranno la terza giornata d'andata allo stadio "Sinigaglia". Dopo l’ulteriore suspence creata mercoledì, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha finalmente deliberato in merito all'attesissima sfida attraverso la deliberazione numero 57 del 2023: confermata l’applicazione della misura legata alla fidelity card bluceleste per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti del settore ospiti, così com’era stato ventilato già nelle passate settimane. Qui si apre la seconda criticità, dato che le medesime tessere sottoscritte a inizio ottobre non sono ancora state consegnate ai tifosi blucelesti: entro breve tempo, in ogni caso, è attesa l’apertura della prevendita da parte della società di casa.

Como-Lecco solo per chi ha la tessera del tifoso

Di seguito lo stralcio della determazione dell’Osservatorio:

“Per l’incontro di calcio di Serie B “Como – Lecco”, in programma il 28 novembre 2023, caratterizzato da profili di criticità, sì suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Lecco esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva ”Calcio Lecco 1912″;

impiego di un adeguato numero di steward;

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore”.

Niente lecchesi fuori dal settore ospiti

Il Como non vuole “infiltrati” nei settori di casa. Dopo aver visto il “Sinigaglia” riempirsi di tifosi del Catanzaro, la società biancoblù ha deciso di percorrere una strada diversa per le ultime partite interne del 2023. Anche per il derby con il Lecco, il primo in Serie B dal 3 giugno 1973 a questa parte, i lariani hanno deciso di non permettere l’acquisto dei biglietti extra settore ospiti – capienza 500 posti – a coloro che abitano in provincia di Lecco: la novità è emersa nella tarda mattinata di martedì 21 novembre. Le medesime misure sono state previste per Como-Modena e Como-Palermo.

Como 1907 comunica ha avuto inizio la seconda fase di vendita dei biglietti per le gare:

Como-Lecco, in programma martedì 28 novembre alle ore 18:30;

Como-Modena, in programma domenica 10 dicembre alle ore 16:15;

Como-Palermo, in programma sabato 23 dicembre alle ore 14:00.

Per l’acquisto dei tagliandi non sono più richiesti i codici di prelazione, ma entreranno in vigore le seguenti restrizioni territoriali:

Como – Lecco: impossibilità di acquisto per le persone residenti nella provincia di Lecco:

Como – Modena: impossibilità di acquisto per le persone residenti in provincia di Modena, Reggio Emilia e Bologna;

Como – Palermo: impossibilità di acquisto per le persone residenti in provincia di Palermo.

È possibile acquistare i biglietti nei punti vendita del circuito Vivaticket o sul sito vivaticket.com.

Il giorno gara sarà possibile acquistare i tagliandi presso le biglietterie della curva e della tribuna, che rimarranno aperte dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (salvo esaurimento biglietti).

BIGLIETTI RIDOTTI UNDER 16

I giovani che in fase di acquisto non hanno ancora compiuto 16 anni hanno diritto alla tariffa ridotta U16.

BIGLIETTO OMAGGIO UNDER 10 – TRIBUNA COPERTA

I bambini fino a 9 anni compiuti potranno accedere gratuitamente alla Tribuna Coperta. È necessario indicare, in fase di acquisto, la tipologia di biglietto che include INTERO + OMAGGIO U10.

BIGLIETTI OMAGGIO UNDER 5

I bambini fino a 4 anni compiuti possono entrare allo stadio con il biglietto omaggio Under 5 purché accompagnati da almeno uno spettatore adulto, in possesso di regolare titolo d’accesso. È necessario indicare, in fase di acquisto, la tipologia di biglietto che include + OMAGGIO U5.

Per tutti gli adulti in possesso dell’abbonamento è sufficiente presentare, presso la biglietteria dello stadio, un documento di identità o il certificato di nascita dell’U5 o U10 (per la tribuna coperta), salvo esaurimento biglietti.

La informazioni sulla vendita dei tagliandi destinati al Settore Ospiti saranno comunicate successivamente.