Il Lecco delude e cede in casa alla FeralpiSalò

Il Lecco delude e, nella partita che avrebbe potuto far svoltare il suo campionato di Serie B, accusa la terza sconfitta stagionale. In un Rigamonti Ceppu gremito con 3.600 persone fa festa la FeralpiSalò e con il minimo sforzo.

Il primo tempo regala un paio di occasioni a testa. A 15′ cross da destra per il liberissimo Felici che stoppa e calcia a un metro dalla porta di Saracco. Al 33′ cross sul secondo palo, torre di Lepore e inserimento spettacolare di Ionita che di testa sfiora clamorosamente il palo.

Al 51′ il vantaggio Feralpi nasce da una disattenzione della difesa che permette agli ospiti di giocare una sorta di flipper in area di rigore senza riuscire a prendere palla, cross basso per Balestrero che infila Saracco da posizione centrale.

Passano due minuti e il Lecco reagisce subito: calcio d’angolo pennellato da Lepore per Buso che stacca alle spalle di Kourfalidis e infila sotto la traversa. Il tempo di battere a centrocampo e la Feralpi si invola a sinistra: Felici infila Galli e Battistini, Marrone non chiude e il piattone in diagonale dell’attaccante dei bresciani è vincente. In quattro minuti tre gol e il Lecco è sotto. Nel finale non c'è forcing bluceleste e non arrivano palle gol.

Calcio Lecco-FeralpiSalò 1-2 (0-0)

Marcatori: Balestrero (F) al 6′ s.t., Buso (L) al 7′ s.t., Felici (F) al 9′ s.t.

Lecco (3-5-2): Saracco; Battistini, Marrone, Caporale; Guglielmotti (dal 1′ s.t. Giudici), Ionita (dal 22′ s.t. Eusepi), Crociata (dal 13′ s.t. Sersanti), Galli (dal 27′ s.t. Degli Innocenti), Lepore; Di Stefano (dal 1′ s.t. Buso), Novakovich (Bonadeo, Celjak, Bianconi, Tenkorang, Pinzauti, Donati, Lemmens). All. Luciano Foschi.

FeralpiSalò (4-3-3): Pizzignacco; Letizia, Pilati, Ceppitelli, Martella; Kourfadilis (dal 19′ s.t. Zennaro), Fiordilino (dal 43′ s.t. Bacchetti), Balestrero; Compagnon (dal 1′ s.t. Parigini), La Mantia (dal 19′ s.t. Butic), Felici (dal 32′ s.t. Di Molfetta). (Minelli, Volpe, Tonetto, Budic, Sau, Libera, Bergonzi, Pietrelli). All. Stefano Vecchi.

Arbitro: Rutella di Enna; Ass. Severino, Garzelli; IV uomo: Sfira. Var: Mazzoleni, ass. Var: Pagnotta.

Note: Spettatori 3.602; ammoniti Balestrero, Ceppitelli, Degli Innocenti, Marrone, Pizzignacco; angoli 4-1.