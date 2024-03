Un Lecco volenteroso non basta: al Palermo i tre punti. Di Nunno attacca i suoi tifosi

Il Lecco riceve il Palermo al Rigamonti Ceppi e gioca una buona partita, molto volenterosa e con discreta organizzazione di gioco nel primo tempo. Il gol avversario, però, arriva come sempre da calcio piazzato e vede ancora una volta la difesa immobile. Il Palermo passa con il minimo sforzo e condanna i blucelesti al -8 dalla zona play-out. Siamo ai titoli di coda o quasi.

Incredibile quanto accade prima della partita, con il patron Paolo Di Nunno che prende il microfono e, ascoltato da tutto lo stadio e in diretta su Sky, dal terrazzino attacca i suoi stessi tifosi: "Ho preso la squadra in Tribunale e ora siete in Serie B, meritereste la Terza categoria. Se esplode anche solo un petardo, io domani me ne vado". I supporter blucelesti contestano per tutta la partita, con cori e striscioni. L'idillio promozione è ormai un lontano ricordo.

Il Lecco nei primi cinque minuti mette alle corde gli ospiti: Inglese stoppa, lavora un buon pallone dal limite dell'area e calcia a giro di destro a fil di palo. La più grande occasione per il Palermo al 35': cross da destra e Brunori in acrobazia colpisce benissimo a tu per tu con Melgrati, che si supera in tuffo. Dal corner il vantaggio dei siciliani: Gomes crossa in mezzo all'area e Nedelceauru insacca in mezzo ai difensori blucelesti.

Il Lecco reagisce al 44' sulla punizione di Parigini che scodella per Inglese, il quale stacca benissimo e con grande forza: sulla splendida inzuccata Pigliacelli compie un autentico miracolo con un guizzo felino e respinge sulla linea.

Nella ripresa succede poco o nulla, la squadra di Aglietti è spaesata e le sostituzioni non convincono. Finisce così. Solo un miracolo potrebbe permettere al Lecco di salvare la categoria, con l'ambiente che somiglia sempre più a una polveriera.

Calcio Lecco 0-1 Palermo (0-1)

Marcatori: Nedelcearu (P) al 36′ p.t.

Lecco (4-4-2): Melgrati; Lemmens, Ierardi, Capradossi, Caporale; Parigini (dal 28′ s.t. Lunetta), Degli Innocenti (dal 28′ s.t. Listkowski), Galli, Ionita (dal 19′ s.t. Crociata); Novakovich (dal 34′ s.t. Beretta), Inglese (dal 19′ s.t. Salcedo) (Saracco, Bianconi, Salomaa, Crociata, Frigerio, Lepore, Guglielmotti, Buso). All. Aglietti.

Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Gomes, Segre (dal 37′ s.t. Henderson); Di Mariano (dal 24′ s.t. Vasic), Ranocchia (dal 14′ s.t. Coulibaly), Di Francesco (dal 24′ s.t. Traorè); Brunori (dal 37′ s.t. Soleri). (Desplanches, Kanuric, Jensen, Mancuso, Insigne, Buttaro, Aurelio). All. Corini.

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce, ass. Marco Trinchieri di Milano, Marco Belsanti di Bari. IV uomo: Erminio Cerbasi di Arezzo. Var: Maurizio Mariani di Aprilia , ass. Var: Gianpiero Miele di Nola.

Note. Spettatori: 4.447 di cui 1.940 abbonati, 823 ospiti. Ammoniti: Galli. Angoli: 6-2.