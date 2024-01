/ Via Don Giuseppe Pozzi

Il Lecco ci prova, ma il Pisa è più concreto: sconfitta che fa male

Prestazione non brillante dei blucelesti. I toscani sbloccano il risultato con la punizione di Veloso, nella ripresa la difesa bluceleste è punita da due ripartenze. Non basta il rigore di Lepore per riaprire i giochi