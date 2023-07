Lecco, vacanze finite: è il giorno del raduno, primo allenamento per tutti

Calcio Lecco, è il giorno del raduno per l'operazione Serie B. Al "Rigamonti-Ceppi" si sono già visti alcuni giocatori della rosa, ma il vero e proprio ritorno in campo andrà in scena oggi, venerdì 14 luglio, alle ore 17: a quell'ora, infatti, la squadra di mister Luciano Foschi tornerà a mostrarsi ai propri tifosi, che potranno visionare la seduta dal settore Distinti dello stadio. Domenica 16 luglio, invece, andrà in scena la partenza per il ritiro di Saint-Vincent che avrà come base il Parc Hotel Billia. Rispetto a quanto si era ipotizzato in precedenza, i blucelesti non incroceranno il Cagliari: la compagine guidata da mister Claudio Ranieri sfiderà la Roma U19 (26 luglio), la Juventus Next Gen (29 luglio) e il Como (2 agosto). In un periodo simile (16-23 luglio) nella stessa Saint-Vincent – all’Hotel Miramonti – sarà presente il Novara (Serie C), ma la società piemontese ha già reso noto che non disputerà amichevoli. L’unica certezza, almeno a oggi, rimane quindi il test già fissato con la Tritium per il 2 agosto.

Calcio Lecco, il punto sul mercato

La dirigenza bluceleste sta lavorando soprattutto sul fronte under, ma non solo: su quello over è ormai in via di definizione lo scambio con l’Ancona per riportare sul Lario Alessandro Bianconi e far partire l’esterno di centrocampo Eyob Zambataro verso le Marche, operazione si era parlato nel corso della mattinata di giovedì. Non è finita: detto di Brayan Boci, capitano della Primavera 2 del Genoa che ha avuto modo di debuttare in Serie B con mister Alberto Gilardino, in casa delle Aquile è tutto apparecchiato per l’arrivo di Alessandro Cortinovis dall’Atalanta, società con la quale c’è un dialogo aperto per tante situazioni. Il promettente centrocampista classe 2001 – trequartista naturale – è tra i talenti più in voga della sua annata: ex capitano della Dea Primavera, con due Scudetti e una Supercoppa Primavera nel palmares, ha già una buona esperienza in cadetteria: 30 presenze, 1 gol e 2 assist con la Reggina al debutto nella stagione 2021/2022, poi il ritorno in seconda categoria nazionale a gennaio 2023 per vestire la maglia della Cosenza dopo una prima metà difficile con l’Hellas Verona in Serie A (1 presenza, 5′); in Calabria ha giocato 13 gare (449′), confezionando un assist e conquistando la salvezza all’ultimo secondo sul campo del Brescia. Protagonista con tutte le Nazionali, a febbraio 2020 ha vestito la maglia dell’Under 19 durante l’amichevole tra Italia e Svizzera disputata al “Rigamonti-Ceppi”. Secondo i colleghi di Sky Sport la trattativa è da ritenersi positivamente conclusa.

Le altre. Punto numero uno: Nicolò Buso si è messo in grande mostra, realizzando 8 gol e confezionando 4 assist nel corso delle 38 apparizioni dell’ultima stagione. L’attaccante era finito sul taccuino del Bari, ma in casa bluceleste non c’è l’intenzione di farlo partire; proprio nel corso della giornata odierna il suo agente ha avuto modo d’incontrare la proprietà: l’idea è quello di prolungare il contratto e di adeguare lo stipendio del classe 2000, un po’ come avvenuto pochi giorni fa con Matteo Battistini. Punto numero due, Riccardo Melgrati: il talento del portiere è venuto fuori all’ombra del Resegone dopo un’iniziale fase in cui era finito addirittura fuori dalla lista. Il 29enne guardiano italo-brasiliano, come anticipato già nei giorni scorsi da lcnsport.it, dovrebbe sottoscrivere un contratto di durata biennale (2025): 41 le presenze nel corso dell’ultima annata. Punto numero tre, Franco Lepore: il grande protagonista della doppia sfida con il Foggia continuerà a giocare e lo farà con la maglia del Lecco addosso, andando a concretizzare l’accordo verbale per un contratto con scadenza 30 giugno 2024.

Punto numero quattro, Federico Zuccon: nonostante le avances arrivate da Ascoli – che poi ha virato su Kraja, Giovane e Masini – e Cosenza, l’ammissione in Serie B ha rimesso in gioco i blucelesti; l’accordo con l’Atalanta, interpellata anche per Salvatore Elia (1999), per il prestito e il giocatore potrebbe diventare realtà in breve tempo. Da Lecco filtra certamente fiducia sulla situazione del centrocampista classe 2003, che ha vissuto una prima stagione da sogno tra i professionisti e sarebbe già stato avvistato in città. Ricordiamo anche l’interesse per Broh del Palermo e per Zanellato della Spal, mentre l’ex Erald Lakti è vicino all’Arzignano Valchiampo.