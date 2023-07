Calcio Lecco, bomba nella notte: “Le società di Serie B fanno ricorso al Tar”

Una bomba sganciata in piena notte. “Tutta la Serie B si è schierata a favore del Lecco”: una notizia a dir poco clamorosa quella rilanciata nella notte da Sportitalia attraverso il suo direttore Michele Criscitiello, che ha spiegato come i diciotto club sicuri di partecipare alla prossima Serie B abbiano preparato e si stiano accingendo a presentare il proprio ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, prendendo dichiaratamente le parti della società del patron Paolo Leonardo Di Nunno. Un documento lungo 18 pagine, che andrebbe così a sommarsi a quelli già depositati dal Lecco, dalla Figc e a quello che ha redatto anche l’ufficio legale del Comune di Lecco. Una scelta decisamente forte, quella dei club cadetti, che hanno tutta l’intenzione di far partire la stagione il prima possibile: resta da attendere, ovviamente, l’ufficialità rispetto a quanto affermato dal giornalista.