Ci si può solo allenare e aspettare. Nervosamente. Mercoledì pomeriggio si è conclusa l’udienza presso la Sezione Prima Ter del Tar dal Lazio che ha visto protagonisti i blucelesti e tutte le altri parti in causa. Aquile, Figc e Lega Serie B contro il Perugia, tutti con le proprie costituzioni a sostegno ma senza la replica del Coni. E da allora è iniziato il “toto indiscrezione”: nulla trapela dal palazzo romano, con la decisione attesa intorno a mezzogiorno, sempre che il cumulo di carte non faccia slittare il tutto di qualche altra ora. Intanto la squadra di mister Luciano Foschi si allenerà in un “Rigamonti-Ceppi” diventato area di cantiere da qualche settimana a questa parte: tecnici al lavoro per i tornelli della Curva Sud e il potenziamento dell’infrastruttura elettrica sulla quale si dovranno appoggiare i nuovi pannelli d’illuminazione a tecnologia led.

L’udienza al Tar del Lecco

Anche La Gazzetta dello Sport ha riferito dell’udienza andata in scena tra le 15 e le 16.34 di mercoledì: la rosea ha confermato come i giudici abbiano contestato la mancata concessione di una proroga per la documentazione sullo stadio e la Figc ha ribadito il suo errore – come già fatto al Collegio di Garanzia del Coni -, poi sono emerse problematiche tecniche come l’accesso al portale Figc per le varie documentazioni: il Lecco, essendo salito dalla C alla B il 18 giugno, ha avuto il via libera per accedervi solo il 19. La difesa è tutta nella concentrazione dei tempi dopo lo slittamento di 10 giorni dei playoff di C che avrebbe dovuto far scattare la proroga, ma nessuno ci ha pensato a concederla. E il Lecco, quando l’ha richiesta (17 giugno), non ha avuto risposta. Un passaggio cardine, quello che i blucelesti sperano possa essere la chiave di volta di tutta la vicenda.