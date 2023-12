Il Lecco rimonta il Sudtirol e chiude a quota 20 punti il girone di andata

Squadra in casa

Squadra in casa Lecco

Una vittoria pesantissima nell'ottica dell'intero campionato. Il Lecco rimonta e batte il Sudtirol davanti agli oltre 4mila spettatori del Rigamonti Ceppi e conclude il girone di andata a quota 20 punti.

Il primo tempo è decisamente bruttino e con un ritmo molto basso. Succede poco o nulla. Al 49' il Sudtirol colpisce l'incrocio dei pali con il tiro a palombella di Pecorino leggermente deviato da un giocatore bluceleste. Qualche istante e Ionita ha un rimpallo sfortunato sul braccio (mentre lo sta portando dietro la schiena): rigore concesso da Monaldi. Dal dischetto Casiraghi calcia centralmente e spiazza Melgrati per lo 0-1.

Il pareggio lecchese al 63': Buso apre a sinistra per Ionita che pennella per la testa di Novakovich, bravissimo a incornare in maniera sontuosa il pallone all'incrocio.

Al 75' Degli Innocenti (ottimo ingresso) attende un tempo di gioco, poi si allarga per calciare con il mancino: Novakovich, sul filo del fuorigioco, è in traiettoria e la spizza al millimetro sul secondo palo; Poluzzi è battuto ed è 2-1. I blucelesti portano a casa tre punti pesantissimi contro una diretta rivale di classifica.

Lecco 2-1 Sudtirol (0-0)

Marcatori: Casiraghi (S) al 7′ s.t., Novakovich (L) al 18′ s.t. e 30′ s.t.

Lecco (4-3-3): Melgrati; Battistini (dal 31′ s.t. Giudici), Celjak (dal 1′ s.t. Marrone), Bianconi, Lepore (dal 40′ s.t. Guglielmotti); Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano (dal 12′ s.t. Degli Innocenti), Novakovich, Buso (dal 40′ s.t. Galli) (Bonadeo, Saracco, Giudici, Eusepi, Tordini, Pinzauti, Boci, Agostinelli). All. Bonazzoli-Malgrati.

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Kofler, Vinetot, Giorgini, Davi; Lunetta (dal 25′ s.t. Ciervo), Tait, Peeters (dal 36′ s.t. Lonardi), Casiraghi; Pecorino, Rauti (dal 25′ s.t. Merkaj). (Drago, Tschoell, Cagnano, Cuomo, Broh, Cisco, Shiba, Moutassine, Rottensteiner). All. Valente.

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata, ass. Alessandro Costanzo, Matteo Passeri; IV uomo: Alberto Poli. Var: Daniele Paterna, ass. Var: Orlando Pagnotta.

Note. Spettatori: 4.288 di cui 1.847 abbonati. Ammoniti: Pecorino, Lepore, Battistini, Marrone, Rauti, Peeters, Degli Innocenti. Angoli: 1-1.