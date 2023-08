Test in corso allo stadio "Rigamonti-Ceppi" di Lecco. Nella tarda serata di giovedì 10 agosto è andato in scena il collaudo dei nuovi impianti d’illuminazione installati durante le ultime settimane sopra le tettoie di Tribuna e Distinti. Lo riferisce lcnsport.it.Un cambio radicale a livello di visibilità : criteri infrastrutturali alla mano, è necessario garantire un minimo di 1200 lux nelle zone coperte dalle telecamere fisse e 800 nelle altre, ma in casa bluceleste si è andati oltre: i lavori vengono portati avanti per arrivare già ai minimi 1000 lux che sono richiesti per la stagione 2024/2025.

Varia la curiosità  mostrata da parte di chi ha percorso via Don Pozzi, via Cantarelli, via XI Febbraio e via Pascoli, ovvero le quattro strade che circondano la casa del calcio cittadino: del resto è impossibile nascondere un collaudo di questa portata alla cittadinanza, sempre più interessata a capire come ci si stia muovendo in ottica adeguamento dello stadio. Nel corso delle prossime settimane saranno installati anche i quattro fari sulle torri, così da raggiungere gli standard richiesti dalla Figc all’interno del Manuale Licenze Nazionali.Â