Prova riuscita. Lo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco ha il suo nuovo impianto d’illuminazione. Mancava il passaggio del primo collaudo funzionale, effettuato dalle 21.30 in avanti di venerdì 18 agosto. Durante la mattinata era, invece, stato portato a termine il collegamento delle lampade installate sulle torri faro insieme alle strutture di sostegno: 22 proiettori per ogni angolo, cui vanno sommati quelli posizionati dai tecnici della Livio Impianti tra Distinti e Tribuna. Decisamente impattante il colpo d’occhio: negli anni passati l’impianto era stato spesso criticato per la propria efficienza e vetustà , mentre ora viene garantita un’illuminazione a giorno. L’efficienza è compresa tra i 1000 e i 1200 lux richiesti nelle aree coperte dalle telecamere fisse. Posizionati i tornelli, si va avanti sul fronte dei box destinati alle televisioni e su quello dei tabelloni led destinati al passaggio dei messaggi pubblicitari.

Al momento hanno preso parte, oltre ai tecnici dell’azienda, anche i rappresentanti della società bluceleste, il diesse Domenico Fracchiolla e mister Luciano Foschi con parte dello staff: è stata l’occasione per vedere Bari-Palermo, partita che ha aperto la Serie B 2023/2024. Arrivato in un secondo momento il sindaco Mauro Gattinoni.