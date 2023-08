Fracchiolla è tornato a Lecco. La sintesi di quello che voglia dire essere da queste parti oggi è rappresentata dal numero di volte in cui vibra il telefono del diesse nel giro di mezz’ora abbondante. Il suo ritorno è la notizia di questi giorni e i blucelesti hanno tanto da fare in chiave mercato: inevitabile che ogni addetto ai lavori guardi a una compagine di Serie B in fase di forte ristrutturazione. Detto ciò, nel corso della conferenza stampa fiume andata in scena al “Rigamonti-Ceppi” sono stati fusi tantissimi concetti: mercato, campo e stadio come capisaldi, ma con una quantità di sfumature notevole. Caporale è stato fondamentalmente ufficializzato, mentre sulla questione Ferrante il vecchio-nuovo dirigente, spalleggiato da Maiolo e Foschi, ha messo un freno alle fughe di notizie di queste ultime ore. Altro succederà nel corso dei prossimi giorni.

Il Lecco riparte, la conferenza di Fracchiolla

Il compito è di quelli d’ammazzare un cavallo e c’è il problema della riconoscenza:

«Per me è un piacere e un onore essere qui, sentire il presidente Di Nunno è stato un enorme piacere. Voglio ringraziare anche il presidente Magrì che non ho avuto modo di salutare per bene. Noi abbiamo le idee molto chiare, l’unità d’intenti è chiara e nitida: abbiamo un rapporto forte nato sul campo. Ci sono giocatori che hanno fatto la storia e sappiamo su chi dobbiamo basarci, per alcuni dovremo trovare la soluzione. Ferrante? Ci piace tanto, ma stiamo cercando di capire qual è l’idea giusta. Per ora pensiamo agli under, sui giocatori di categoria ci concentreremo dopo Ferragosto, dovremo fare 20-25 operazioni tra entrate e uscite».

A che punto siamo nella costruzione?

«Non stiamo dormendo la notte ed è un lavoro di squadra. Mi ricorda molto quanto successo tre anni fa, quando è partita la costruzione della squadra che ha vinto l’anno scorso. L’importante è che qui arrivi qualcuno consapevole della realtà: devono sudare e sputare sangue fino all’ultimo secondo: come ho detto a Caporale che ogni pallone dev’essere quello della vita».

Sul mercato over:

«A prescindere dall’età, dipende dalla mentalità. I pezzi da Serie B li metteremo verso la fine del mercato, mi conoscete e sapete che lavoro così. La Calcio Lecco si è fatta conoscere per la valorizzazione dei giovani, con i nostri tempi e dinamiche inseriremo gli altri. Cosa manca? Tanto, inutile fare l’elenco della spesa, c’è anche un altro portiere da prendere. Lo scoprirete strada facendo, di nomi ne usciranno talmente tanti… Oltre a Caporale? Nei prossimi giorni faremo sicuramente due under».

Sulla strategia che ha il Lecco:

«Fare la squadra più forte possibile con il nostro budget. Se non ci prorogheranno il mercato, cosa che dobbiamo capire, avremo veramente poco tempo».

Da Graca, Sersanti e Cortinovis:

«Tutti bei giocatori. Vedremo… Sersanti ha delle caratteristiche che sono complicate da trovare».

https://youtu.be/CzGEOWSWNGA