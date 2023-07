Si corre insieme. Nulla di ufficiale, per il momento, ma di conferme ne abbiamo raccolte. Il Comune di Lecco è pronto ad affiancare ancor più concretamente la Calcio Lecco 1912 nella lotta per il riconoscimento del diritto sportivo, con conseguente partecipazione a quel prossimo campionato di Serie B conquistato sul campo al termine di una cavalcata che ha emozionato tutta Italia. L’aveva preannunciato il sindaco Mauro Gattinoni durante la visita a Saint-Vincent: “Le società devono essere affiancate a livello giuridico e valuteremo come città la presenza a fianco della Calcio Lecco”. Evidentemente qualcosa stava già bollendo in pentola pochi giorni fa: giusto venerdì 21 luglio la società bluceleste ha depositato il proprio ricorso al Tar del Lazio e su quella stessa base sarebbe stato fondato quello scritto dai legali che quotidianamente operano per conto dell’amministrazione comunale. Manca ancora un passaggio: il ricorso verrà discusso nella giunta di questo pomeriggio e, se condiviso dagli esponenti della maggioranza, sarà depositato venerdì 28, quindi nei termini. Dalle parole si sta per passare ai fatti: quello che sfiderà il Perugia – mentre il Coni potrebbe non difendere la decisione del Collegio di Garanzia – sarà con ogni probabilità un attacco a tre punte. Con la Spal che vuole inserirsi nella lotta.

In campo con Roma e Tritium

Intanto, dopo aver rischiato la cancellazione, è stata mantenuta l’amichevole con la Roma Primavera in programma venerdì 28 luglio alle ore 16 presso lo Stadio Comunale di Montjovet: sarà l’ultimo atto del ritiro valdostano che ha permesso a tutto il gruppo bluceleste di distaccarsi da quello che sta succedendo all’ombra del Resegone, dove se non altro vanno avanti i lavori di adeguamento del “Rigamonti-Ceppi”. Ieri è stata aperta una “porta” nel muro della Curva Nord in ottica collocamento dei tornelli, mentre sono state posizionate delle prese di corrente dietro le due porte visto che lì passeranno i tabelloni pubblicitari; infine, gli addetti hanno lavorato sul campo per sistemare il fondo tra riposizionamento dell’intaso e rimozione delle zolle bruciate dalle torce lanciate in campo in occasione della finale con il Foggia.

Ultima nota: rimane in calendario Lecco-Tritium, amichevole che si disputerà il 2 agosto alle ore 18 e, in base all’avanzamento del cantiere, si va verso la disputa tra le mura amiche del “Rigamonti-Ceppi”. Novità più concrete sono attese a breve.