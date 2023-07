L'operazione Serie B è definitivamente scattata per il Lecco, finalmente al lavoro nel ritiro di Saint-Vincent. Dopo l’ultima seduta casalinga svolta nella mattinata di domenica 16 luglio, la squadra guidata da mister Luciano Foschi è partita alla volta del Parc Hotel Billia, lussuosa struttura scelta dalla società per far fare base alla squadra in queste due settimane. Il gruppo è, grossomodo, lo stesso che ha battuto il Foggia nella doppia finale play off fatti salvi Boci e gli aggregati dalla Primavera passata e futura. Il gruppo scenderà in campo lunedì mattina per la prima seduta d’allenamento, ma avrà anche la possibilità di usufruire anche di ciò che è messo a disposizione dalla struttura alberghiera (spa e non solo) durante questo periodo.

La sfida alla Roma e i ricorsi al Coni

Sul fronte delle amichevoli c’è qualcosa da segnalare: il 28 luglio i blucelesti sfideranno la Roma Primavera, radunatasi il 15 luglio a Trigoria e in Valle d’Aosta dal prossimo 20 luglio. Appuntamento alle ore 16 presso lo Stadio Comunale di Montjovet. Si cerca, intanto, di organizzare qualche altro test da inserire nel calendario nel corso di quelle due settimane: a causa delle problematiche legate all’ammissione in Serie B arrivata solo il 7 luglio, infatti, il Lecco è partito in ritardo anche su questo fronte. Ultima questione: giusto oggi il Collegio di Garanzia del Coni discuterà i ricorsi con Siena, Perugia, Foggia e Reggina, aprendo quasi sicuramente la porta al prossimo passo verso il Tar del Lazio (2 agosto). Occhio anche al tabellone di Coppa Italia, che potrebbe pure cambiare in caso di confermata estromissione dei calabresi.