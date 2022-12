Romano, Perego e Costanzo regalano i tre punti alla Casatese

Terza vittoria nelle ultime tre giornate di campionato. La Casatese guidata da mister Commisso non si ferma più e batte, nella quindicesima giornata di campionato di Serie D, ha battuto tra le mura amiche il Desenzano Calcio. 3-1 il risultato finale, con la formazione biancorossa che si porta solo a tre lunghezze dalla seconda in classifica Alcione Milano.

Ad aprire le marcature nella gara andata in scena al Comunale di Rogoredo è stato Esposito, che ha portato in vantaggio al 18' la formazione della provincia di Brescia. Immediata, però, la risposta dei lecchesi che al 29' riportano in parità la situazione con Romano. La gara cambia ancora nella ripresa, con i padroni di casa di Casatenovo che trovano il vantaggio al 52' con Perego e poi Costanzo all'87' chiude definitivamente i giochi. Commisso può così esultare per i tre punti conquistati e per il terzo posto in solitaria.

La prossima domenica, cioè il 18 dicembre, affronterà in trasferta i bergamaschi del Villa Valle.

La Classifica del girone B di Serie D aggiornata:

Lumezzane 36

Alcione Milano 30

Casatese 27

Arconatese 26

Villa Valle 23

Virtus Ciserano Bergamo 23

Brusaporto 22

Sporting Franciacorta 22

Varesina 22

Ponte San Pietro 21

Folgore Caratese 18

Città di Varese 16

Seregno 15 (-2 punti)

Desenzano 14

Real Calepina 14

Caronnese 15

Sona 11

Breno 9