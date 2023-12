Il Lecco dura 20 minuti, poi viene fuori la qualità della Samp: ko a Marassi

Il Lecco parte fortissimo a Marassi, ma dura solo venti minuti. Il gol non arriva e piano piano la Sampdoria prende possesso delle operazioni, facendo valere la propria maggiore qualità. Finisce 2-0 con le prodezze di Esposito e pieno merito da parte della formazione di Andrea Pirlo.

Buon Lecco in avvio. Azione a sinistra al 7′ con Crociata che serve Ionita, il quale lascia partire un tiro dai 30 metri che scende insidioso: Saracco deve spolverare la traversa. Blucelesti padroni del campo: al 14′ Lepore si inventa da destra, defilatissimo, un tiro diretto in porta su cui Stankovic è costretto ancora una volta ad alzarsi in volo per intervenire.

Il vantaggio della Samp, un po' a freddo, al 38': Esposito riceve ai venti metri, il Lecco è troppo molle, Sersanti già ammonito non può contrastare come vorrebbe, Esposito ritrova la palla dopo un rimpallo e lascia partire un sinistro micidiale che finisce la sua corsa sotto l'incrocio dei pali.

Ripresa a sole tinte bluclerchiate. Il raddoppio Samp al 70': Esposito riceve sulla destra, punta e salta con una finta Bianconi e poi scarica un sinistro imparabile sotto l'incrocio. L'azione nasce da un possibile fallo su Di Stefano non fischiato né rivisto. Finisce 2-0, il Lecco ora ha l'obbligo di pensare già allo scontro diretto con la Ternana in programma domenica prossima al Rigamonti Ceppi.

Sampdoria 2-0 Lecco (1-0)

Marcatori: Esposito (S) al 39′ p.t.e al 26′ s.t.

Sampdoria (3-4-2-1): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru (dal 34′ s.t. Girelli); Kasami, Yepes (dal 44′ s.t. Ricci), Giordano; Verre (dal 44′ s.t. Askildsen), De Luca; Esposito. (Ravaglia, Panada, A.Conti, Malagrida, Buyla, Costantino, Conti, Ntanda, Delle Monache) All. Pirlo.

Lecco (4-3-3): Saracco; Lepore (dal 18′ s.t. Lemmens), Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita (dal 18′ s.t. Eusepi), Degli Innocenti (dal 35′ s.t. Tordini), Sersanti (dal 10′ s.t. Di Stefano); Crociata, Novakovich (dal 18′ s.t. Galli), Buso (Saracco, Giudici, Battistini, Donati, Marrone, Boci, Agostinelli). All. Bonazzoli.

Aribitro: Perenzoni di Rovereto; Ass. De Meo di Foggia, Catallo di Frosinone; IV uomo: d’Eusanio di Faenza; Var: Miele di Nola, ass. Var: Di Paolo di Avezzano.

Note. Spettatori paganti 3.281, abbonati 18.299 mila circa, incasso 200234 e 48.978. Ammoniti: Sersanti, Murru, Yepes, Verre, Gonzalez. Angoli: 4-8.