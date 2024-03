Sprofondo Lecco: perde 4-1 ad Ascoli e "vede" la Serie C

Il Lecco non c'è più e anche ad Ascoli sprofonda con una sconfitta pesante nel risultato e nel modo in cui matura, con marchiani errori difensivi, la quasi totale incapacità di segnare, la solita arrendevolezza nella parte finale. La Serie C è dietro l'angolo ad attendere i blucelesti e ora occorrerà solo salvare la faccia nelle ultime otto partite.

Minuto 10: c'è un lunghissimo check del Var per un presunto fallo di mano di Zedadka, nettissimo. Incomprensibile che ci voglia così tanto tempo per decidere. È rigore e Lepore è freddissimo e centra l'angolino alla destra di Viviano, imparabile.

Il vantaggio dura due minuti: Ierardi, ancora una volta in ritardo, stende Rodriguez ed è penalty netto per l'Ascoli: Caligara insacca a mezza altezza nonostante il bel tuffo di Melgrati.

Al 39' secondo rigore per l'Ascoli con l'intervento maldestro dello stesso Capradossi che rifila un pestone sul piede a Masini. Dal dischetto ancora una volta Caligara è freddissimo e completa la rimonta dei marchigiani.

Grande azione al 50' e incredibilmente il Lecco non segna: Viviano compie un miracolo sul tiro di Buso ben servito da Guglielmotti, quest'ultimo autore di un gran dribbling in area; sul rimpallo Crociata va a botta sicura ma angola poco e colpisce Viviano.

Il Lecco non è nemmeno fortunato: al 72' da angolo palla fuori per Bellusci che, liberissimo, calcia di esterno sinistro e inventa il gol della domenica piazzandola sotto l'incrocio. All'86' l'Ascoli infila il poker con Duris che approfitta dell'ennesimo pasticcio di Capradossi (anche un po' sfortunato sul rimpallo in testa).

Ascoli 4-1 Calcio Lecco (2-1)

Marcatori: Lepore (L) su rigore al 14′ p.t.; Caligara (A) al 18′ e al 41′ p.t. su rigore, Bellusci (A) al 26′ s.t., Duriz (A) al 41′ s.t.

Ascoli (3-5-2): Viviano; Mantovani, Bellusci, Väisänen; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Caligara (dal 27′ s.t. Giovane), Zedadka (dal 39′ s.t. Nestorovski; Rodriguez (dal 39′ s.t. Celia), Streng (dal 27′ s.t. Duris). (Bolletta, Vasquez, D’Uffizi, Milanese, Bayeye, Valzania, Tavcar, Maiga). All. Massimo Carrera

Lecco (4-4-2): Melgrati; Lemmens (dal 1′ s.t. Guglielmotti), Ierardi (dal 24′ s.t. Bianconi), Capradossi, Lepore; Parigini (dal 31′ s.t. Lunetta), Degli Innocenti, Galli (dal 24′ s.t. Listkowski), Crociata; Inglese , Novakovich (dal 1′ s.t. Buso). (Saracco, Sersanti, Salcedo, Caporale, Frigerio, Ionita, Beretta). All. Afredo Aglietti.

Arbitro: Daniele Rutella di Enna; ass: Domenico Rocca di Catanzaro, Nicolò Cipriani di Empoli; IV uomo: Dario Di Francesco di Ostia Lido. Var: Antonio Di Martino di Teramo. Avar: Matteo Gariglio di Pinerolo.

Note. Spettatori 6.909 circa di cui 3.324 abbonati e 170 da Lecco. Ammoniti: Zedadka, Lemmens, Falzerano. Angoli: 6-3.