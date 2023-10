Nuovo Lecco, vecchia storia: al Rigamonti Ceppi passa anche l'Ascoli

Il Lecco cambia tutto: allenatore (Malgrati e Bonazzoli in coppia) e assetto tattico (4-3-3 offensivo) ma il risultato rispetto alle ultime uscite di Foschi non cambia: sconfitta. L'Ascoli passa 2-0 al Rigamonti Ceppi e fa sprofondare sempre più giù i blucelesti, che comunque hanno motivi per sperare in una prossima risalita. Pagati a caro prezzo, ancora una volta, errori tecnici che denotano un gap rispetto alle altre e anche un deficit di esperienza.

Al 35′ innocuo cross da destra, Lemmens stoppa malissimo di esterno e lascia lì il pallone: Nestorovski non può che insaccare. Al 48′ Sersanti col mancino calcia fortissimo e Adjapong in scivolata respinge di mano: rigore netto. Sul dischetto va Di Stefano che, fantozzianamente, scivola e colpisce prima con un piede e poi con l’altro. La palla entra, ma è doppio tocco e fallo. Quasi da non credere.

Il raddoppio al 54': calcio d’angolo, palla messa fuori dalla difesa, nuovo cross dentro e Quaranta si gira di prima intenzione (anticipando di centimetri il fuorigioco) in mezzo a un nugolo di blucelesti insaccando il 2-0.

Calcio Lecco 0-2 Ascoli (0-1)

Marcatori: Nestorovsky (A) al 35′ p.t.; Quaranta (A) al 10′ s.t.

Lecco (4-3-3): Saracco; Lemmens (dal 40′ s.t. Eusepi), Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita (dal 35′ s.t. Tordini), Sersanti (dal 19′ s.t. Galli), Crociata; Buso, Novakovich, Di Stefano (dal 19′ s.t. Guglielmotti)(Melgrati, Degli Innocenti, Pinzauti, Donati, Zambataro, Lepore, Boci, Agostinelli). All. Bonazzoli-Malgrati.

Ascoli (4-4-2): Viviano; Adjapong (dal 14′ s.t. Bayeye), Bellusci, Quaranta, Falasco; Falzerano, Caligara (dal 13′ s.t. Kraja; dal 37′ s.t. Gnahorè), Di Tacchio, Milanese (dal 32′ s.t. Rodriguez); Mendes (dal 32′ s.t. Giovane), Nestorowski. (Barosi, Haveri, Millico, D’Uffizzi, Manzari, Masini, Rossi). All. William Viali.

Note: giornata di pioggia ma non fredda; terreno in buone condizioni; spettatori 1.465 paganti, 1833 abbonati, totale 3.298 per un incasso di 48.509 euro; ammoniti: Crociata, Caligara, Falasco per gioco scorretto; Buso per proteste. Angoli: 5-2; recuperi: 3′ nel 1° t. e 4′ nel 2° t.

Arbitro: Santoro di Messina; ass. Meli, Trinchieri; IV uomo: Castellano. Var: Gariglio, ass. Marini.