Partita brutta, ma vittoria preziosa: Lecco spietato con il Bari

Vittoria preziosa per il Lecco che batte di misura il Bari e si porta per la prima volta dall'inizio del campionato in zona salvezza. E lo fa di fronte ai 5mila del Rigamonti Ceppi.

Partita dai ritmi soporiferi soprattutto nella prima fase. Il Bari, alle prese con una stagione deficitaria e forse con un clima non proprio coeso al suo interno, non morde, ma il Lecco è impreciso e non riesce a dare qualità alla sua manovra da centrocampo in avanti.

Prima azione offensiva solo all'8' con la palla rubata da Bianconi che da il là al contropiede: l'azione si sviluppa bene a sinistra con Buso (molto prudente in avvio) che calcia forte di mancino, più tiro che cross, Brenno smanaccia.

Punizione per il Lecco dai 20 metri al 41′ per il fallo su Degli Innocenti: Crociata dipinge un arcobaleno che si infrange sulla traversa e non entra per sfortuna, passando dietro la schiena di Brenno.

Il Lecco la sblocca al 69': punizione di Crociata, servizio largo per Novakovich che fa sponda aerea, Brenno smanaccia ma Buso è lesto a scaraventarla di prima intenzione dal limite dell’aera facendola passare in una selva di gambe. Meritato 1-0.

In pieno recupero Caporale si fa uno splendido coast to coast palla al piede e da 30 metri lascia partire un missile su cui Brenno si distende.

Calcio Lecco 1-0 Bari (0-0)

Marcatori: Buso (L) al 25′ s.t.

Lecco (4-3-3): Saracco; Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti (dal 1′ s.t. Galli), Crociata; Lepore (dal 18′ s.t. Di Stefano), Novakovich (dal 32′ s.t. Eusepi), Buso (dal 40′ s.t. Agostinelli). (Bonadeo, Giudici, Tordini, Battistini, Pinzauti, Donati, Marrone, Boci, Agostinelli). All. Bonazzoli.

Bari (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (dal 31′ s.t. Aramu), Benali, Acampora (dal 42′ s.t. Edjouma); Achik (dal 31′ s.t. Morachioli), Nasti (dal 12′ s.t. Diaw), Sibilli. (Pissardo, Zuzek, Pucino, Matino, Frabotta, Astrologo, Bellomo, Benali, Akpa-Chukwu, Aramu, Morachioli, Diaw). All. Pasquale Marino.

Arbitro: Baroni di Firenze, ass. Miniutti e Arace; IV uomo: Catanoso; Var: Pairetto, ass. Var Longo.

Note: spettatori paganti 3.033, di cui 823 ospiti; abbonati 1.845; 4878 per un incasso di 74.302,32 euro. Ammoniti: Celjak, Degli Innocenti, Nasti, Vicari, Di Stefano, Lemmens, Novakovich.