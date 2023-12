Lecco due facce: prima domina la Ternana, poi si fa rimontare

Clamorosa sconfitta del Lecco che al Rigamonti Ceppi prima domina la Ternana per 50 minuti e si porta sul 2-0, poi sparisce dal campo e si fa rimontare cnon tre reti (più una quarta annullata). La sconfitta fa malissimo sia a livello psicologico per come matura, sia in classifica perché i blucelesti perdono terreno da tutte le concorrenti salvezza e ripiombano in zona retrocessione. È il secondo ko consecutivo dopo quello con la Sampdoria.

Azione da manuale per il Lecco al 20′: Crociata imposta la ripartenza, Di Stefano entra in area e di esterno dopo una finta scarica su Ionita che carica subito un destro a botta sicura per siglare il vantaggio.

Il Lecco raddoppia al 37′, altra straordinaria azione corale: Lepore aspetta la discesa a destra di Crociata che serve subito in mezzo per Buso, il quale segna un grandissimo gol di tacco. Lecco padrone del campo.

Quasi dal nulla, al 51′, la Ternana accorcia il risultato: palla di Labojko in mezzo all’area per Raimondo, che si gira di prima intenzione con il mancino e segna un gol di pregevole fattura, con colpevole contributo di un immobile Caporale (fino a quel momento su alti livelli).

La prima palla toccata da Agostinelli - entrato dalla panchina - è un disastro: Di Stefano lancia sul filo dell’offside Raimondo che brucia Celjak e Saracco in uscita incrociando in diagonale il 2-2. Incredibile frittata del Lecco al 75′: Agostinelli perde palla in area, la Ternana la gira da destra a sinistra ma i blucelesti non la prendono mai, Luperini insacca il 3-2 sfruttando anche con una serie di rimpalli fortunosi.

Calcio Lecco 2-3 Ternana (2-0)

Marcatori: Ionita (L) al 21′ p.t., Buso (L) al 38′ p.t.; Raimondo (T) al 6′ s.t. e al 24′ s.t., Luperini (T) al 31′ s.t.

Lecco (4-3-3): Saracco; Lepore, Celjak, Marrone, Caporale; Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano (dal 17′ s.t. Agostinelli; dal 39′ s.t. Eusepi), Novakovich, Buso (Melgrati, Bonadeo, Degli Innocenti, Bianconi, Giudici, Tordini, Battistini, Boci, Agostinelli, Lemmens, Galli). All. Bonazzoli.

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Lucchesi; Casasola, Pyyhtiä (dal 1′ s.t. Favasuli), Labojko (dal 17′ s.t. De Boer), Corrado (dal 1′ s.t. Luperini); Falletti; Distefano (dal 45′ s.t. Marginean), Raimondo. (Matei, Nascimiento, Celli, Capuano, Della Salandra, Garau, Dionisi) All. Roberto Breda

Arbitro: Minelli di Varese; ass. Filippo Valeriani, Antonio Severino; IV uomo: Silvia Gasperotti; Var: Eugenio Abbattista, ass. Var: Luigi Nasca.

Note: spettatori totali 4.137 di cui 1.847 abbonati. Ammoniti: Raimondo per gioco scorretto; Falletti, Luperini. Espulso De Boer per proteste. Angoli: 2-1.