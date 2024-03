Il Lecco cade nel recupero anche a Bolzano. Via all'ennesima rivoluzione?

Il Lecco è sull'orlo del baratro, sempre più ultimo in classifica in Serie B e con una nuova possibile rivoluzione in vista. La sconfitta nel recupero a Bolzano, l'ottava in nove partite e la terza in quattro per mister Alfredo Aglietti, potrebbe dare il là a un nuovo cambio in panchina. Il quarto. Sarebbe un record o quasi.

Formazione abbastanza sorprendente di Aglietti, con un 4-3-3 che dà fiducia a diversi giocatori con pochi minuti nelle gambe, vedi Capradossi, Inglese e Parigini. Ripescato Melgrati, fiducia a Ionita e Crociata. Il Lecco, però, non calcia mai in porta in 95 minuti.

La migliore occasione del Sudtirol da angolo al 64': il portiere bluceleste smanaccia, Scaglia rimette in mezzo per Giorgini che prova la girata in porta; lo stesso Melgrati trova una grande parata.

Al 91', in pieno recupero, da angolo concesso troppo facilmente da Capradossi, è Tait (accoppiato con Guglielmotti) a svettare e infilare l'angolino per il gol vittoria del Sudtirol.

Nel dopo partita davanti ai giornalisti è comparso il dg Angelo Maiolo, che ha lasciato intendere come ci possa essere un ribaltone - l'ennesimo - nelle prossime ore. Non è escluso nemmeno il clamoroso ritorno in panchina di Luciano Foschi, ancora sotto contratto. "Il presidente Di Nunno è molto arrabbiato, si deciderà cosa fare con questo staff" sono state le parole di Maiolo.

Sudtirol 1-0 Calcio Lecco (0-0)

Marcatori: Tait (S) al 47' s.t.

Sudtirol (3-4-1-2): Poluzzi; Giorgini, Scaglia (dal 39' s.t. El Kaouakibi), Masiello; Molina, Arrigoni, Tait, Kurtic (dal 39' s.t. Merkaj), Davi (dal 17' s.t. Cagnano); Casiraghi (dal 39' s.t. Mallamo), Rauti (dal 17' s.t. Odogwu) (Drago, Ciervo, Broh, Cisco, Kofler, Peeters, Lonardi). All. Federico Valente.

Lecco (4-3-3): Melgrati; Guglielmotti, Capradossi, Ierardi, Lepore; Ionita (dal 32' s.t. Sersani), Degli Innocenti, Crociata (dal 45' s.t. Listkowski); Parigini (dal 32' s.t. Salcedo), Inglese (dal 16' s.t. Novakovich), Buso (dal 16' s.t. Lunetta). (Saracco, Celjak, Bianconi, Frigerio, Listkowski, Beretta, Lemmens, Galli). All. Alfredo Aglietti.

Arbitro: Alberto Santoro di Messina; Ass. Pasquale Capaldo di Napoli, Ivan Catallo di Frosinone. IV uomo: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo. Var: Paolo Mazzoleni di Bergamo, Ass. Var: Antonio Di Martino di Teramo.

Note. Spettatori 3.767 dei quali 328 da Lecco. Ammoniti: Guglielmotti, Davi, Ionita, Scaglia, Arrigoni, Lunetta, Tait.