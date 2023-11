Calcio Lecco, la nuova terza maglia celebra Alessandro Manzoni

Il 2023 è l’anno di Alessandro Manzoni. La città sta ricordando la figura del celebre scrittore, e in allegato “I Promessi Sposi”, con una serie d’iniziative pensate in occasione dei 150 anni dalla sua morte che non possono vedere lo sport assente. Anche la Calcio Lecco 1912 farà la sua parte, vestendo letteralmente un passaggio fondamentale del romanzo più famoso d’Italia: l’”Addio Monti” è tra i dettagli fondamentali della nuova terza maglia disegnata da Legea Hub Lecco: fondo nero, scritte in trasparenza, dettagli celesti e una patch che richiama ulteriormente l’importanza dell’evento celebrato. E non avrebbe potuto una location diversa da Villa Manzoni a ospitare la presentazione ufficiale della divisa, che va ad affiancarsi così alla prima maglia bluceleste e alla seconda, bianca con una banda trasversale che richiama i colori sociali. Modelli d’eccezione capitan Luca Giudici, Mats Lemmens e Alessandro Caporale, i primi giocatori a mostrarsi con il nuovo capo.