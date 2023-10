Pulizia posteggi, sottoservizi e partita: le prossime modifiche alla viabilità

Sono diverse le modifiche alla viabilità in programma la prossima settimana a Lecco. Tra queste spiccano i lavori determinati dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuati nella notte tra domani, lunedì 16 ottobre, e martedì 17 ottobre e che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 17 ottobre nelle aree di via Maroncelli, viale Valsugana, via Belfiore, via Mentana, piazza dell'Oro, via Capolino, corso Emanuele Filiberto, via Crollalanza, via Igualada e piazza Era. Come illustrato dagli uffici municipali sono inoltre previste le seguenti, ulteriori, variazioni provvosorie alla viabilità:

Via Pietro Nava, incrocio con via Parini, parziale restringimento per lavori di riparazione delle perdite occulte della rete idrica il 16 e il 17 ottobre

Via Aspromonte, tratto all'altezza del civico 35, parziale restringimento per lavori di riparazione delle perdite occulte della rete idrica il 17 e il 18 ottobre

Via San Michele del Carso, tratto compreso tra il civico 37 e corso Monte Santo, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite massimo di velocità a 30 km/h per lavori di riasfaltatura dalle 8:30 alle 17 il 17 ottobre

Via Vercelloni, tratto all'altezza del civico 5, divieto di transito veicolare per occupazione suolo causa montaggio gru di cantiere dalle 13 alle 18 il 16 ottobre

Via Caduti lecchesi a Fossoli, tratto all'altezza dei civici 13 e 15, restringimento per lavori di realizzazione del marciapiede dal 16 ottobre al 1° dicembre

Via Belvedere, tratto all'altezza del civico 32, divieto di transito veicolare per lavori di rinnovo e allaccio alla rete idrica per una perdita dalle 8 alle 18 il 18 e il 19 ottobre

Via Buozzi, incrocio con piazza Bione, parziale restringimento per lavori di riparazione del chiusino della rete idrica il 17 e il 18 ottobre

Via Capodistria, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo della sede stradale dal 16 al 20 ottobre

Viale Dante, tratto all'altezza del civico 27, parziale restringimento del marciapiede e deviazione dei pedoni per lavori di riparazione a una perdita idrica il 20 e il 21 ottobre

Via Ghislanzoni, tratto all'altezza del civico 25, parziale restringimento per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta il 19 e il 20 ottobre

Via Coltogno, parziale restringimento per lavori di riparazione a una perdita idrica il 16 e il 17 ottobre

Via Del Nibbio, parziale restringimento per lavori di allaccio alla rete idrica dal 18 al 20 ottobre

Viale Lombardia, parziale restringimento per lavori di riqualificazione di un attraversamento perdonale dal 16 al 20 ottobre

Via Caprera, angolo con via Aspromonte, parziale restringimento per lavori di riparazione alla rete del gas il 17 e il 18 ottobre

Via Valsassina, tratto compreso tra il civico 5 e l'intersezione con via Paolo VI, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite massimo di velocità a 30 km/h per lavori di riasfaltatura dalle 8:30 alle 17 il 16 ottobre

Via Vercelloni, divieto di transito veicolare per montaggio gru di cantiere dalle 7 alle 13 del 19 ottobre

Via ai Poggi, tratto compreso tra i civici 107 e 111, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite massimo di velocità a 30 km/h per lavori di riasfaltatura dalle 8 alle 18 il 18 e il 19 ottobre

Via Gilardi, via Padre Agostino Gemelli, via Zelioli, via ai Poggi, via Del Sarto e via Don consonni, parziali restringimenti per lavori di ripristino definitivo delle sedi stradali dal 16 al 31 ottobre.

"Vi ricordiamo infine che sabato 21 ottobre alle 14 si terrà l'incontro calcistico Lecco - Ascoli presso lo stadio Rigamonti - Ceppi, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da importanti modifiche alla viabilità". Per maggiori informazioni è possibile consultare il comune di Lecco agli uffici: Servizio viabilità 0341 481316, Servizio manutenzione 0341 481371.