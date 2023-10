Pulizia notturna dei parcheggi: dove sono i divieti di sosta a Lecco

Sono diverse le modifiche alla viabilità della prossima settimana a Lecco. In maniera particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 2 ottobre e martedì 3 ottobre e che prevedono l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 3 ottobre nelle aree di via Sant'Egidio, via Monsignor Polvara, via Caduti Lecchesi a Fossoli, via Vercelloni, via Laini (del sarto), corso Monte San Gabriele, piazza Lega Lombarda, via Gomes, corso Martiri / via Appiani, corso Carlo Alberto (via Igualada) e via Catullo.

Le ulteriori modifiche

via BARACCA, tratto all'altezza del civico 5: il 3 e il 4 ottobre per lavori di nuovo collegamento alla rete telefonica parziale restringimento della sede stradale

via GOMES, tratto all'altezza tra corso Emanuele Filiberto e via Perosi: il 4 e il 5 ottobre per lavori di nuovo collegamento alla rete telefonica parziale restringimento della sede stradale

via DON MINZONI: dal 4 al 6 ottobre per lavori di ripristino definitivo della sede stradale parziale restringimento della sede stradale

via GILARDI, via GRANDI, via MORAZZONE, via PADRE AGOSTINO, via TONIO DA BELLEDO, via ZELIOLI, via AI POGGI, via DEL SARTO, via DON CONSONNI e via EREMO: dal 2 al 16 ottobre per lavori di ripristino definitivo delle sedi stradali parziali restringimenti

via ALCIDE DE GASPERI: dal 2 al 6 ottobre per lavori di intervento edili sull'attraversamento pedonale parziale restringimento della sede stradale

via CANTARELLI, tratto da via XI Febbraio a via Pascoli: dalle 10 alle 12 il 2 ottobre per intervento di manutenzione straordinaria presso lo stadio Rigamonti-Ceppi divieto di transito veicolare

via MONSIGNOR MONETA: il 5 e il 6 ottobre per lavori di ripristino della sede stradale parziale restringimento

via CAPODISTRIA: il 5 e il 6 ottobre per lavori di ripristino della sede stradale parziale restringimento

via AMENDOLA, tratto da corso Martiri della Liberazione a via Digione: dalle 9 del 9 ottobre alle 19 del 2 dicembre per la costruzione della rete di teleriscaldamento senso unico di marcia in direzione ascendente da corso Martiri della Liberazione verso via Digione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Comune di Lecco: Servizio viabilità 0341 481316, Servizio manutenzione 0341 481371.