Valmadrera: il Tribunale ha dichiarato il fallimento dell'Aerosol Service

L'Aerosol Service di Valmadrera, dopo una lunga agonia, è stata dichiarata fallita. Il Tribunale di Lecco, in data 5 novembre, ha emesso la sentenza e aperto la procedura: entro venerdì il legale rappresentante dovà depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori presso la cancelleria del medesimo tribunale: l'adunanza dei creditori è stata fissata per il prossimo 27 febbraio 2020 alle ore 9.30 di fronte al giudice delegato Edmondo Tota. Svariati i lavoratori licenziati per chiusa causa dopo la chiusura dell'azienda di via Del Maglio avvenuta alla fine del 2017, che ora vorranno capire quali saranno i margini di manovra per poter riuscire a recuperare parte delle spettanze. Come curatori fallimentari sono stati nominati Pietro Guerrera e Chiara Boniotti, entrambi con studio a Lecco.

Solo un anno fa, a dicembre 2018, l'azienda Farmol di Bergamo acqusì, prezzo due milioni di euro, il ramo farmaceutico dell'Aerosol Service; una sorte che, invece, non toccò il ramo cosmetico, ancor oggi fermo. La sentenza è solo l'ultimo tassello inserito in un mosaico complesso e per molti aspetti oscuro, in particolar modo per i passaggi di proprietà dell'azienda originariamente detenuta dalla famiglia Fiocchi.