I risultati di 2.000 test sierologici: una persona su sei è venuta a contatto con il virus

«Una persona su sei è venuta a contatto con il virus». Lo afferma Paolo Godina, direttore del Cab Polidiagnostico di Barzanò, analizzando un interessante screening sui quasi 2000 pazienti sottoposti ai test Anticorpi anti Sars-Cov-2 IgG presso i centri Glab. Il laboratorio del gruppo utilizza la metodica Abbott con un dosaggio immunologico chemiluminescenze a cattura di micro particelle (cmia).

I dati

«I dati parlano dell’82,3% di pazienti negativi, mentre il 16,1% è positivo - prosegue Godina - In questo caso parliamo di persone venute in contatto con il Covid che hanno sviluppato anticorpi e che necessitano di verifica dell’infettività, ma sono verosimilmente immuni. Resta un residuo 1,6% di test dubbi che necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici».

I primi 200 tamponi realizzati evidenziano il 94,2% negativi, 3,4% positivi (con carica virale elevata e potenzialmente infettivi) e il 2,4% con carica virale bassa.

«I risultati parziali indicano quindi un dato di contagio non elevatissimo - prosegue il direttore del centro medico della Brianza lecchese - Riteniamo che sia addirittura sovrastimato, in realtà la popolazione che è venuta a contatto con il virus è più bassa, poiché le persone che si sono “precipitate” a fare l’esame nelle prime settimane sono probabilmente persone che hanno avuto sintomi, oppure sono state a contatto con pazienti positivi. Questi dati, a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dell'Ats, possono aiutare a isolare i pazienti ancora potenzialmente infetti e a gestire al meglio l’andamento della Pandemia che in questo periodo sembra darci fortunatamente tregua».