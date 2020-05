Mandello si prepara alla "Fase 2". Fasoli: «Indossate le mascherine»

«Indossate le mascherine!». A lanciare l'appello è il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli nell'ultimo bollettino di aggiornamento pubblicato oggi.

Sono ancora troppi, infatti, i casi di maleducazione e scarso senso civico, con cittadini che escono in strada senza indossare correttamente la mascherina, in particolare quando si incontrano altre persone. Una problematica che, purtroppo, non riguarda soltanto Mandello.

L'Amministrazione informa che, in attesa delle disposizioni regionali che disciplineranno i giorni successivi al 18 maggio, il mercato di lunedì prossimo in paese sarà ancora allestito con le modalità delle ultime settimane, ovvero con accessi contingentati e soltanto con banchi alimentari. Da lunedì via libera ai sentieri di montagna senza nessuna limitazione.

Sono in corso di definizione in Comune, inoltre, modalità di non riscossione/rimborso per occupazione del suolo pubblico di attività commerciali e di somministrazione oltre alla previsione della riduzione/eliminazione della prima rata Tari per le attività oggetto di chiusura in questa fase di lockdown.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La situazione in paese, per quanto riguarda l'epidemia da Covid-19, registra cinque casi positivi di cui nessuno in ospedale; i guariti ufficiali sono 21, i deceduti 11. I mandellesi ancora in quarantena sono 20.