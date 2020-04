Mascherine gratuite per i lecchesi: l'elenco dei punti di distribuzione

Scatta oggi, mercoledì 8 aprile, la distribuzione del primo lotto di mascherine destinate al territorio lecchese. A occuparsene, nel capoluogo, saranno i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e della sezione di Lecco dell'Associazione Nazionale Alpini.

«Questo primo contingente verrà destinato ai cittadini lecchesi che non hanno la possibilità di reperire la mascherina e che si trovano in una delle condizioni di necessità che obbliga a uscire, per motivi di salute, ragioni di lavoro o per approvvigionamento alimentare e di beni di prima necessità - è il commento del vicesindaco di Lecco con delega alla Protezione Civile, Francesca Bonacina - Invito tutti coloro che possono, e in particolare le persone anziane e/o in situazione di fragilità, a utilizzare i servizi di consegna a domicilio della spesa, dei farmaci e dei beni di prima necessità attivi in città e ricordo che l’utilizzo della mascherina, non comporta nessun attenuamento delle misure in vigore volte a contrastare la diffusione del contagio».

Come anticipato nella giornata di ieri, il Comune di Lecco ha chiarito i punti di distribuzione dei dispositivi di protezione individuale.

È bene ricordare che ogni cittadino che ne avesse diritto può ritirare personalmente un'unica mascherina. Qui tutte le informazioni utili.

L'elenco dei punti di ritiro

Conad (di corso Bergamo, viale Turati e via Don Orione)

Eurospin di via Caduti Lecchesi a Fossoli

MD di via Risorgimento

Kappadoro di via Paisiello

Bennet di largo Caleotto

A&O - I.B. Market di via Credeé

Iperal di viale Montegrappa

Aldi di corso Carlo Alberto

Carrefour di vicolo San Giacomo

Panificio Ciresa di via Pasubio ang. via Petrarca

Mascherine in 3mila edicole

Nel frattempo Regione Lombardia ha distribuito le sue mascherine, per chi ne avrà realmente bisogno, nelle edicole del territorio. «Da questa mattina pressoché tutte le oltre 3mila edicole attive in Lombardia hanno a disposizione 50 mascherine ciascuna per la distribuzione alla popolazione più bisognosa, per un totale di quasi 200mila pezzi, che vanno ad aggiungersi a 3,3 milioni in distribuzione a Comuni e farmacia».

Lo fa sapere l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. «Si tratta di un risultato - spiega l'assessore - reso possibile dall'impiego volontario e gratuito dell'infrastruttura "PrimaEdicola di m-dis" che ringrazio fortemente e dalla collaborazione dei distributori locali e degli edicolanti lombardi e delle loro principali associazioni di categoria tra le quali Snag e Fenagi: a tutti loro va un grandissimo ringraziamento da parte di Regione Lombardia. Anche in questo caso - conclude Foroni - invito gli edicolanti a dare la precedenza alle persone più "fragili". Se tutto funzionerà a dovere, questo non resterà un esperimento isolato».