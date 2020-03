Gruppo di colleghi di Lecco lancia raccolta fondi a favore della Lombardia

La catena di solidarietà a favore delle strutture sanitarie che stanno combattendo la battaglia quotidiana contro il dilagare dell'epidemia da Coronavirus continua.

Non c'è soltanto la raccolta fondi della Fondazione comunitaria del Lecchese che ha già sfondato quota un milione di euro, o la campagna per pagare pizze e colazioni ai dipendenti del reparto Corona-Ria; l'iniziativa più recente riguarda la raccolta fondi "Togliamo la corona al virus" promossa nelle ultime ore da un gruppo di colleghi di un esercizio commerciale di Lecco. L'obiettivo è sostenere la regione Lombardia, territorio più colpito dall'emergenza causata dal dilagare del virus Covid-19.

«Che dire... Il nostro intento è espresso in maniera forte e chiara nel nome della nostra campagna... Togliamo la corona al virus! - si legge nel testo che promuove la raccolta fondi - Siamo un gruppo di colleghi di un'attività commerciale di Lecco, consapevoli e convinti che in questo momento dobbiamo essere più uniti, solidali e compatti per sconfiggerlo e tornare più forti di prima! Abbiamo deciso di donare a favore della regione Lombardia che risulta essere il territorio più colpito, ma in questo momento speriamo che ognuno faccia la propria parte perchè anche se distanti vogliamo restare uniti! #iorestoacasa #unpezzodinoi».