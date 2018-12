Sicurezza, nuovi controlli della Polizia locale in zona stazione a Calolzio

Nuovi controlli per la sicurezza in zona stazione a Calolziocorte. Nel pomeriggio di oggi, giovedì, una nutrita pattuglia di agenti della Polizia locale ha monitorato l'area tra via Galli e l'interscambio ferro-gomma dove in passato si erano verificati episodi di criminalità e turbamento dell'ordine pubblico.

Sul posto anche il comandante Andrea Gavazzi e l'assessore alla Sicurezza Luca Caremi. Nelle scorse settimane i vigili avevano già potenziato i controlli sul lungoAdda e in zona mercato, e prossimamente effettueranno nuovi monitoraggi del territorio anche dal cielo con l'utilizzo del drone. Diversi i veicoli e le persone controllate anche oggi pomeriggio in zona stazione dai sei agenti impegnati nel pattugliamento.

Anche i Carabinieri stanno portando avanti diversi pattugliamenti per la sicurezza e proprio l'atro ieri i militari del Comando di Calolziocorte sono intervenuti nella piazza della stazione FS disponendo la chiusura temporanea - per dieci giorni - del locale "Casablanca" per turbativa dell'ordine pubblico e situazioni di pericolo. Tra gli avventori sono stati individuati pregiudicati e persone in possesso di droga, senza dimenticare la violazione di normative sull'immigrazione.