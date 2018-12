Quarantenne accoltellato all'ingresso di casa, è gravissimo

Grave episodio di cronaca nella tarda serata di ieri, sabato 8 dicembre, a Merate. Un uomo è stato ricoverato d'urgenza dopo essere stato aggredito a pochi passi dall'ingresso della propria abitazione in via De Gasperi.

Qui due individui lo avrebbero raggiunto, accoltellato e ferito gravemente, prima di fuggire a bordo di un'auto. L'esatta dinamica dei fatti, avvenuti in strada, è ancora in via di ricostruzione da parte dei Carabinieri della compagnia di Merate giunti subito sul posto dopo l'allarme al 112. Insieme ai militari anche un equipaggio della Croce Bianca di Merate.

L'uomo, un 42 enne residente appunto in via De Gasperi, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso in ospedale a Merate. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamento anche a seguito dall'indagine aperta dai carabinieri per cercare di indivisuare i responsabili dell'azione violenta.