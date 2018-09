Aggredì ragazzo in Via Bovara, 38enne condannato a sei anni di carcere

Sei anni di reclusione. È questa la condanna inflitta dai giudici del Tribunale di Lecco al 38enne di Valmadrera che il 2 agosto 2017 aggredì con la compagna 22enne, ferendolo gravemente, un ragazzo in Via Bovara.

L'aggressione era andata in scena dopo una lite per futili motivi. Il 26enne era stato picchiato e ferito al collo con una bottiglia spezzata dopo che la coppia aveva tentato di vendergli un monopattino che la vittima credeva fosse stato sottratto a un bambino. Solo il pronto intervento di un giovane libanese che lavora in un esercizio pubblico della via, studente in medicina, aveva permesso di evitare conseguenze peggiori. I due, in stato di alterazione alcolica, erano scappati e arrestati poco dopo dai Carabinieri nei pressi della Canottieri Lecco.

L'udienza si è svolta giovedì in Tribunale a Lecco. Acquisite le deposizioni rilasciate dai testimoni durante la fase d'indagine, il collegio giudicante ha inflitto al 38enne una condanna a sei anni di carcere con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La compagna 22enne, lo scorso marzo, aveva patteggiato una pena di quattro anni (anziché tre e mezzo, come richiesto) in virtù del mancato riconoscimento dei futili motivi.