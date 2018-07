Alghe scomparse: tornano balneabili le spiagge di Oro, Rivetta e Riva del Cantone

Le alghe non sono più un problema: tre località lacustri che ne erano state colpite tornano così a essere balneabili, come comunicato da Ats Brianza che ha revocato così il divieto emesso a seguito dei campionamenti dello scorso 25 giugno 2018.

I nuovi campioni prelevati il 2 luglio hanno dato buon esito: la fioritura algale, che tanti aveva inutilmente allarmato nelle scorse settimane, non è più in atto sull'Altolago. Le località cui si fa riferimento sono la Spiaggia di Oro a Bellano, Rivetta a Dorio e Riva del Cantone sempre a Dorio. Resta non balneabile soltanto Pescate, per la quale si dovranno attendere i prossimi campionamenti.

Ats Brianza ricorda comunque che il fenomeno della fioritura algale (cianobatteri) è estremamente variabile, essendo in stretta relazione con le condizioni climatiche e atmosferiche. È buona norma allora seguire i consigli dispensati dall'ente.