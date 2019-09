Fabio Buzzi: la camera ardente venerdì nella sua Fb Design

La camera ardente di Fabio Buzzi, scomparso una settimana fa nel tragico incidente nella Laguna di Venezia in cui hanno perso la vita anche Luca Nicolini ed Erik Hoorn, sarà allestita venerdì nella sua azienda, la Fb Design, ad Annone dalle 9.30 alle 18. Amici, colleghi ed esponenti del mondo della nautica potranno tributare l'ultimo saluto all'uomo dei record dalle 9.30 alle 18. I funerali, invece, saranno svolti in forma strettamente privata.

L'incidente è avvenuto la sera del 17 settembre, mentre Buzzi e altri tre componenti dell'equipaggio - Nicolini, Hoorn e Mario Invernizzi, sopravvissuto - stavano concludendo l'ennesima impresa della loro carriera motonautica, ovvero migliorare il record di velocità sulla Montecarlo-Venezia, a bordo di uno scafo della Fb Design. L'avventura era quasi terminata quando si è verificato il terribile schianto contro la barriera di scogli alle porte di Venezia, che non ha lasciato scampo a Buzzi, Nicolini e Hoorn.

Errore umano l'ipotesi più accreditata

«Lo scafo di Fabio Buzzi e del suo equipaggio è strutturalmente integro - ha specificato nei giorni successivi Assonautica - Poche barche avrebbero resistito a un impatto così potente. Vale a dire che il mezzo, pensato per usi militari, era progettato bene. Un errore umano, visti gli strumenti di cui la barca era dotata, alla base della tragedia». Su questa ipotesi sono ancora in corso indagini della Procura di Venezia, che ha aperto un fasciolo per omicidio colposo e naufragio.