Cade sulle piste di Bobbio: giovane finisce in ospedale

La discreta giornata odierna ha richiamato un buon numero di utenti sulle piste da sci dei Piani di Bobbio. Come, putroppo spesso accade, il personale medico del Soccorso Introbiese, che stanzia nella zona, è dovuto entrare in azione per soccorrere una giovane sciatrice di 28 anni, infortunatasi poco prima delle ore 14 di sabato 24 mentre stava svolgendo la sua attività nella località valsassinese.

Presa in carico in codice giallo, la giovane è stata trasportata in codice verde presso l'ospedale.

La scorsa settimana, tra sabato e domenica, gli interventi complessivamente realizzati furono sette, tutti a stretto giro di posta.

