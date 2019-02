Acqua torbida, puzza e degrado: l'invivibile "passeggiata" di via Carlo Porta

Esattamente dieci giorni fa, i tecnici di Arpa Lombardia, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Lecco si recavano in via Carlo Porta per prelevare l'acqua del torrente Caldone, all'interno della quale era stata individuata una sostanza sospetta. Smaltito lo sversamento, la situazione non si può dire particolarmente migliorata, a fianco di quella striscia d'asfalto che collega il centro commerciale "La Meridiana" al centro della città.

Puzza e degrado: via Carlo Porta è invivibile

A farla da padrona, complice il bassissimo livello dell'acqua (torbida) a causa delle scarse precipitazioni cadute sul Lecchese da circa un mese a questa parte, sono soprattutto i rifiuti, riemersi o rimasti incagliati nelle rocce tra cui si snoda il magro corso d'acqua. Non solo: alla nostra vista compare anche la carcassa di un grosso pesce, probabilmente una trota. Di recente nel torrente sono stati immessi settanta chili dell'esemplare, all'interno del campo gara 4 (la pesca alla trota ha riaperto il 24 febbraio).

Prima dell'inizio della nuova settimana non sono previste nuove precipitazioni sulla città e nelle zone limitrofe, ma un maggior senso civico sicuramente aiuterebbe a rendere più vivibile il passaggio in quel frequentatissimo tratto di strada pedonale e ciclabile.

Gallery