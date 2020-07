Cronaca Calolziocorte / Viale Alcide de Gasperi

Calolzio, un altro albero crollato sulla strada per il maltempo

Ieri sera una pianta è stata abbattuta da vento e pioggia in viale De Gasperi. Sul posto i Vigili del fuoco e l'assessore alla Protezione civile. In passato altri episodi simili si erano verificati sempre in zona Lavello