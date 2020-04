«Evitate di uscire nel weekend: fatelo per i vostri cari e per la comunità»

Evitare di uscire durante il weekend pasquale con scuse banali per aggirare la ordinanze comunali valide in questo periodo di quarantena.

Il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli sottolinea ancora una volta l'importanza del senso di responsabilità che i suoi concittadini sono chiamati a dimostrare, a maggior ragione in un fine settimana di festività che in condizioni normali avrebbe portato per strada e in montagna migliaia di persone. L'epidemia da Covid-19, però, non fa sconti e attende proprio gli incoscienti per continuare la sua espansione.

«In questo fine settimana state a casa e non riunitevi con i parenti - spiega Fasoli - Molti sono i casi di asintomatici o sintomatici lievi che potrebbero diffondere il virus e farlo arrivare ai famigliari più fragili. Fate attenzione, per voi, i vostri cari e per la comunità. Non cercate cavilli per uscire di casa ma fate il possibile per non sfruttare i pochi spazi che le ordinanze permettono. Se usciamo tutti di casa a 200 metri dalla nostra abitazione, avremmo tutto il centro paese in strada. State a casa. Una passeggiata fuori casa non vale la perdita di un proprio caro senza potergli stare accanto e senza un degno funerale».

Nel frattempo non cambia il conteggio dei mandellesi positivi: 30, di cui quattro in ospedale e sei guariti ufficialmente. I decessi sono rimasti nove. Sabato 11 aprile, in occasione della santa Pasqua, grazie alla donazione e all'impegno di un cittadino mandellese, sarà deposto un fiore su ogni tomba dei tre cimiteri.