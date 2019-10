Dervio, posacenere a forma di sigaretta: multe a chi non li utilizza

Il Comune di Dervio amplia l'ordinanza contro chi getta i mozziconi di sigaretta per strada, e lo fa posizionando in paese diversi posacenere, «un numero congruo per rendere valido il provvedimento e la possibilità di multare i trasgressori» spiega il sindaco del comune lariano Stefano Cassinelli.

La campagna antifumo, e la relativa ordinanza, era stata annunciata lo scorso giugno dopo la scoperta di diverse tombinature bloccate dalla presenza massiccia di mozziconi emersa a seguito dei controlli post-esondazione del Varrone per il maltempo. «I tombini, contrariamente a quanto molti pensino - prosegue il sindaco - non sono posacenere: gettare rifiuti all'interno crea grossi problemi perché si tappano e non consentono il corretto funzionamento delle acque bianche».

L'ordinanza è dunque ora in vigore e la Polizia locale di Dervio autorizzata a elevare sanzioni «a chiunque verrà sorpreso a gettare mozziconi per strada invece che negli appositi posacenere».