Monsignor Cecchin va in pensione dopo quasi cinquant'anni di sacerdozio

Sabato Monsignor Franco Cecchin, prevosto di Lecco, passerà la mano. Dopo quarantanove anni di sacerdozio e unidici passati a "governare" spiritualmente Lecco, nel fine settimana officerà l'ultima messa: con l'arrivo di luglio, infatti, il suo mandato finirà e dovrà lasciare l'incarico a un successore. Il profilo del prossimo prevosto sarà scelto venerdì sera e comunicato durante la messa di sabato sera (18.30), che si terrà presso la Basilica di San Nicolò.

La storia di monsignor Franco Cecchin

Monsignor Franco Cecchin, veneto d'origine e milanese di adozione, è nato il 2 Febbraio del 1943 a Castellucchio Mantovano e ha trascorso la fanciullezza a Bozzolo, alla scuola di don Primo Mazzolari.

Ordinato prete nel Duomo di Milano nel 1969, ha conseguito la Laurea in Teologia nel 1972. In un primo momento si è interessato dei ragazzi e dei giovani, elaborando per la città di Milano una pastorale organica per i preadolescenti. Nel 1979 ha costituito nella città di Milano il primo centro di formazione catechistica degli adulti per gli adulti. Dal 1981 è giornalista-pubblicista, avendo collaborato con articoli, inchieste e servizi su Avvenire, Famiglia cristiana e Jesus. Dal 1984 al 1992 è stato direttore responsabile di Radio A, emittente della diocesi di Milano, e responsabile delle radio cattoliche lombarde. Ha fatto parte del consiglio direttivo del CO RAL LO, rivestendone la carica di vicepresidente. È stato socio fondatore e membro del consiglio di amministrazione della "New Press", agenzia radiofonica e televisiva cattolica italiana. Per sette anni è stato corrispondente da Milano dell'Osservatore Romano. Ha partecipato, con coraggio e competenza, a numerose trasmissioni televisive su Rai 2, Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Ha scritto tre trilogie: nella prima (Alla ricerca dello Spirito, Alla ricerca di Maria e Alla ricerca della verità) ha commentato documenti pontifici; nella seconda (Sii te stesso, Incontrare Cristo oggi, e Vivere nella pienezza) ha commentato alcune lettere paoline; nella terza (La Parola Quotidiana, Anno A, B e C) ha sviluppato un commento al lezionario festivo e feriale di rito ambrosiano.

Dal 1992 al 2007 è stato parroco di Milano 3-Basiglio, piccolo laboratorio della città del domani, avendo una popolazione multietnica, multireligiosa e multiculturale. Puntando sulla Nuova Evangelizzazione ha privilegiato alcuni ambiti: ha costituito e sostenuto i gruppi di evangelizzazione nelle case con la valorizzazione dei laici; ha animato gli incontri ecumenici e interreligiosi; ha sostenuto sul territorio di Milano Sud il Centro Culturale Tommaso Moro, come ambito significativo di incontro e confronto per una elaborazione di una cultura cristianamente ispirata; ha collaborato con l'Unitre (università delle tre età) locale, tenendo corsi di psicologia, storia delle religioni, spiritualità, giornalismo e conoscenza dei testi biblici; ha fondato e coordinato il Centro interreligioso di spiritualità come scuola di interiorità per l'armonia tra corpo e anima e come oasi di pace e di silenzio nella città post-moderna.

Dal 2004 al 2007 è stato segretario della Commissione Presbiterale Lombarda. Dal 2005 al 2007 è stato decano della zona di Rozzano comprendente i comuni di Basiglio, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano e Zibido San Giacomo; segretario della Zona Pastorale VI della diocesi di Milano. Dal 7 ottobre 2007 è Parroco della Parrocchia di S. Nicolò, Prevosto e Monsignore di Lecco. Dal 1° Marzo 2008 è Parroco della Parrocchia di S. Carlo al Porto in Malgrate, con incarico di costituire l'Unità Pastorale delle Parrocchie di S. Nicolò e S. Carlo al Porto. Dal 2008 al 2010 è stato Decano del Decanato di Lecco, con il coordinamento di 27 parrocchie, avente una popolazione di 84.800 persone. Dal 4 ottobre 2010 è uscito il primo di sette volumi "A ciascun giorno la sua preghiara" a commento del nuovo Lezionario ambrosiano feriale e festivo, editi da Ancora.

Dal 1° settembre 2011 è responsabile della Comunita Pastorale "Madonna del Rosario", composta dalle parrocchie S. Nicolò, S. Materno in Pescarenico e S. Carlo al porto in Malgrate. Nel 2014 è uscito il suo diciottesimo libro "Fioretti a Lecco" e nel 2015 è stato pubblicato il suo diciannovesimo libro "Lecco... mi stupisci!", ambedue editi da TEKA Edizioni. Dal 2 luglio 2015 è decano del Decanato di Lecco, con il coordinamento di 27 parrocchie, avente una popolazione di 87.800 abitanti.