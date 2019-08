Una folla commossa per l'ultimo saluto a Davide Lino Invernizzi

Una grande folla ha accompagnato per l'ultimo viaggio terreno Davide Lino Invernizzi, scomparso a soli 31 anni in un terribile incidente stradale a Ferragosto. Le esequie si sono svolte questo pomeriggio, sabato, alla chiesa parrocchiale di Pasturo.

A partecipare sono stati in tantissimi, a riprova di quanto Lino fosse conosciuto e amato anche al di fuori dei confini della Valsassina. L'abbraccio è giunto alla fidanzata, ai familiari, agli amici, ai compagni di avventura del mondo delle skyrace.

La cerimonia è stata officiata da don Antonio Fazzini, che nell'omelia ha accomunato la tragedia alla prematura scomparsa del cugino di Davide, Gabriele Orlandi Arrigoni, anche lui runner e anima del Team Pasturo, che perse la vita in un incidente lo scorso novembre 2018. «Non ci sono parole, soltanto silenzio per accogliere il dolore con dignità», ha dichiarato il sacerdote. Per volontà di Davide, come ricordato dalla famiglia, al posto delle corone di fiori sono state effettuate donazioni al Team Pasturo.

