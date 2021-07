Quattro incidenti con ciclisti coinvolti questa mattina lungo le strade lecchesi

Quattro incidenti con ciclisti coinvolti nella mattinata di oggi, sabato 24 luglio, lungo le strade lecchesi. Il primo episodio è avvenuto alle ore 9.15 a Calolziocorte dove nella centralissima via Istria (la strada che collega piazza Mercato con la Lecco-Bergamo) una donna di 72 anni è stata investita mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta. L'allarme al 118 è scattato in codice giallo e sul posto si sono presto portati i soccorritori della Croce San Nicolò che hanno trasportato in codice verde la donna all'ospedale Manzoni di Lecco.

Due ciclisti investiti

Il secondo incidente si è verificato invece alle 10 in una zona impervia di Montevecchia. Qui sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco con 2 squadre in collaborazione con il 118 e il soccorso alpino per aiutare una persona all'interno del parco di Montevecchia. L'intervento è scattato in codice giallo.

Terzo episodio in via Besozzi a Monticello Brianza dove si è verificato un incidente stradale con investimento di un ciclista: due le persone coinvolte, un uomo di 45 e uno di 79 anni. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei soccorsi di Areu in codice giallo. Infine La Valletta Brianza dove, alle 11 in via Bagaggera è dovuto intervenire l'equipaggio della Croce Verde di Bosisio per prestare aiuto a una persona caduta con la bicicletta.