Tre interventi per abuso di alcol, due persone trasportate in ospedale

Serata movimentata, quella di mercoledì, dal punto di vista alcolico nel nostro territorio. Mezzi e uomini di soccorso sono stati impiegati ben tre volte a seguito di chiamate al 112.

La prima a Valmadrera, intorno alle 20.40, per un 45enne: i volontari della Croce rossa di Lecco lo hanno soccorso in Via del Maglio, trasportandolo all'ospedale Manzoni in codice verde.

Secondo intervento di serata a Oggiono, in Piazza Stazione, per un 33enne e un 58enne: sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio, che alla fine non ha trasportato i pazienti all'ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella notte, poco dopo le 00, i Carabinieri di Merate sono intervenuti in Via Roma a Barzanò per un uomo di 34 anni, soccorso dalla Croce Bianca di Merate in codice verde e trasportato al Mandic intorno all'una.