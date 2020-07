Tentato furto notturno dal benzinaio, è la decima volta

Erano da poco passate le 23 dell'altra sera quando, sembra con l'aiuto di un complice, un malvivente si è intrufolato nel distributore di benzina IP di viale Adamello a Lecco forzando la serratura di un'immobile alla ricerca di denaro. L'uomo ha provocato alcuni danni, ma per fortuna non è riuscito a rubare nulla di particolare. Il blitz è stato ripreso dalle telecamere dell'attività, come ci conferma il contitorale Davide Polizzi (nella foto sotto), raccontandoci l'accaduto.

«Non si tratta purtroppo di un episodio isolato - fa sapere Polizzi - In circa 15 anni il nostro distributore è stato preso di mira dai ladri una decina di volte. In tre occasioni, di cui una nel periodo natalizio, sono riusciti a rubare soldi e altro materiale, anche scassinando il self. Le altre volte non hanno preso nulla, anche perchè non teniamo nè denaro nè beni di valore. Così è andata l'altra sera. Quando sono arrivato la mattina dopo ho trovato fuori posto il paletto che lasciamo all'ingresso della "casetta" e ho capito che era successo qualcosa».

Un dubbio confermato anche dalla testimonianza di un vicino, fino alla verifica delle immagini delle telecamere e alla vista della porta danneggiata. «Un residente della zona mi ha detto di aver notato due personaggi aggirarsi nei pressi del mio distributore, sentiva dei rumori. A uno in particolare ha chiesto cosa stesse facendo e a quel punto la persona sospetta è scappata - continua Davide Polizzi - Poi abbiamo guardato le riprese video delle telecamere e abbiamo avuto conferna che un uomo era entrato nella nostra postazione e nell'autolavaggio. Ha rotto delle traversine del giardino vicino, ha forzato e danneggiato il nostro ingresso, ma non è riuscito a rubare nulla anche perchè in quella postazione teniamo solo olio, attrezzature varie, l'aspiratore e un po' di materiale dell'autolavaggio».

Anche se questa volta il furto non è andato a buon fine, non mancano rabbia e preoccupazione tra i proprietari dell'attività e gli abitanti della zona. Sembra che sempre ieri sera un altro distributore della città sia finito nel mirino dei ladri.

