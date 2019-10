Sprovvisto di biglietto sull'autobus, manda in ospedale uno dei controllori

Attimi di tensione su un pullman questo pomeriggio a Lecco. Poco dopo le 17, infatti, volontari del soccorso e forze dell'ordine sono intervenuti in Piazza Manzoni a seguito della chiamata di alcuni utenti di un bus di linea per una violenta lite fra un uomo e due controllori.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il passeggero - un cittadino del Senegal regolare in Italia - sprovvisto di regolare biglietto, sarebbe andato in escandescenze durante il controllo, scagliandosi contro i due addetti a bordo del bus. Nella colluttazione seguente uno di loro, un 39enne, avrebbe subito un pugno, tanto da rendere necessario l'intervento del 118: i volontari della Croce rossa di Lecco lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Lecco, chiamati a fare luce sulla vicenda. Il viaggiatore rischia ora una denuncia, anche per interruzione di pubblico servizio, essendo rimasto l'autobus fermo a lungo, tra lo sconcerto e la paura degli altri passeggeri.