«La salute è più importante»: azienda di Mandello chiude fino al 3 aprile

Una decisione sofferta, in linea con tanti commercianti e artigiani del territorio: chiudere almeno sino al 3 aprile per contribuire a uscire dall'emergenza Coronavirus. Questa volta, però, l'esempio virtuoso, e ovviamente doloroso, arriva da un imprenditore. La "Ice" di Emiliano Invernizzi, specializzata in costruzioni e lavorazioni meccaniche di precisione e con sede a Mandello in Via Gioberti 2, ha maturato la sofferta decisione di chiudere, come mai accaduto dalla sua apertura, nel 1957, a oggi.

L'azienda lo ha comunicato con una nota diretta a maestranze, clientela e fornitori. «Premesso che non c'è interesse superiore alla vita e alla salute di tutti - spiega Emiliano Invernizzi - vista la situazione emergenziale in cui versa la popolazione del nostro territorio, tenuto conto della facilità di contagio negli ambienti di aggregazione lavorativa come il nostro e della conseguente ipotetica trasmissione del virus ai famigliari di ciascuno, preso atto di mancate direttive più restrittive nelle disposizioni ultime delle autorità di Governo, il Cds della I.C.E. srl delibera di fermare ogni attività produttiva a decorrere da oggi alle ore 16.30 per un tempo congruo alla risoluzione di questa circostanza critica. Ci scusiamo con tutti per il disagio che potremo arrecare, per lo scorrimento temporale in avanti sulle evasioni degli ordinativi e le conseguenti difficoltà economiche di tutto questo, ma ognuno deve fare la sua parte e ognuno obbligatoriamente dovrà perdere qualcosa: l'importante è non mettere in pericolo la vita e la salute! Resteranno comunque attivi i contatti telefonici e telematici negli orari di ufficio. Un saluto deferente a tutti voi e un augurio sincero di superare velocemente tutto questo».