Ragazzino prende a pugni in faccia una coppia di anziani in Stazione Centrale: arrestato

Ha preso a pugni sul volto due anziani nei pressi della Stazione centrale di Milano. Per questo motivo la polizia ha arrestato un ragazzo senegalese di 18 anni.

Il fatto è avvenuto il 2 gennaio ma è stato comunicato solo il 7 dalla questura.

Secondo la ricostruzione della polfer, dopo l'aggressione, il ragazzo ha rapinato della borsetta la signora.

Una pattuglia del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria è intervenuta individuando il rapinatore appena bloccato da alcuni passanti che hanno assistito all'evento. Il giovane è stato arrestato per rapina.

I numeri della Polfer nel 2018

Nel corso dell'anno recentemente conclusosi, la Polizia Ferroviaria al lavoro in Lombardia ha eseguito 28.863 servizi di vigilanza negli scali ferroviari, 8.964 servizi di scorta sui treni viaggiatori, ha scortato 20.778 treni, effettuato 6.578 servizi di pattuglia delle linee ferroviarie, 2.347 servizi antiborseggio, schierato 84 pattuglioni straordinari, emanato provvedimenti nei confronti di 228 persone, rintracciato 74 minori, elevato 1.549 contravvenzioni ai sensi del DPR 753/80 e 341 per violazioni del codice della strada; 288 quelle elevate per altre motivazioni.

321 sono state le persone accompagnate presso gli uffici di sicurezza, 91.214 quelle idenfiticate, 2.250 quelle denunciate e 333 quelle arrestate; 98, di cui 66 minori, le persone scomparse e rintracciate, 433 i controlli rottamai; 2, per un totale di 24.014€, le sanzioni elevate per violazione della normativa sulle merci pericolose.