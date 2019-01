In arrivo il vento forte: chiusa al traffico la SP72 tra Bellano e Varenna

Atteso vento forte nelle prossime ore, chiude la Strada Provinciale 72 nel tratto tra Varenna e Bellano.

La decisione è arrivata, attraverso ordinanza della Provincia di Lecco, nella giornata di oggi a causa dell'allerta di Protezione civile che prevede il codice arancione per vento e rischio incendi dalle 18 di oggi, 8 gennaio, sino alla tarda serata di mercoledì 9 gennaio.

Il provvedimento riguarda lo stesso tratto, in località Tre Madonne, che era già regolamentato da un senso unico alternato dallo scorso 12 novembre 2018 dopo la frana. La chiusura totale al traffico veicolare avverrà dalle 18 di oggi, martedì, sino a nuova comunicazione. Probabile, come indicato dall'Amministrazione comunale attraverso la pagina del gruppo di maggioranza "Bellano Guarda Avanti", che la riapertura avvenga alla revoca del codice arancione per il vento forte, il 10 gennaio.