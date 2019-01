Bellano: trovato in bagno, rifiuta le cure e ritarda le coincidenze di 45 minuti

Doppio intervento del personale sanitario sui treni che conducono dalla Valtellina sino al capoluogo della Lombardia, Milano. A causa di due malori occorsi ad altrettanti passeggeri, la circolazione ferroviaria diretta verso il nord della regione è risultata essere fortemente condizionata.

Due malori sui treni: ritardi fino a tre quarti d'ora

Il primo intervento è stato registrato sul treno 2566 (Milano centrale 16:20 - Tirano 18:52), che è rimasto fermo a lungo per l'intervento del soccorso sanitario a bordo treno nella stazione di Bellano; il convoglio ha poi terminato il viaggio nella stazione di Sondrio. In stazione si sono portati i volontari del Soccorso Bellanese, chiamati a interventire con urgenza (codice rosso) per vagliare le condizioni di un 38enne.

Stando a quanto appreso, l'uomo, presunto tossicodipendente, sarebbe stato rinvenuto nel bagno del treno, a terra; dopodichè, si sarebbe rifiutato di scendere dal treno e avrebbe opposto resistenza al tentativo di portare le cure portato dai volontari. Carabinieri e personale viaggiante hanno discusso su di chi fosse competenza, mentre l'uomo avrebbe chiesto di ripartire, poichè voleva raggiungere Tirano e mangiarsi una pizza con la compagna.

L'intervento si è concluso in ferrovia, senza il trasporto dell'uomo presso il nosocomio. «Per un treno rimasto fermo nella stazione di Bellano in seguito ad un intervento del soccorso sanitario, i treni della direttrice possono accumulare ritardi fino a 45 minuti», ha spiegato Trenord. Il successivo treno (2581, Tirano 19:08 - Milano Centrale 21:40), è partito dalla stazione di Sondrio alle ore 19:41.

Il secondo, invece, è stato registrato sul treno 2568 (Milano Centrale 17:20 - Sondrio 19:21), che ha viaggiato con 28 minuti di ritardo perchè, nella stazione di Monza, è stato necessario richiedere l'intervento del soccorso sanitario in seguito al malore di un viaggiatore. A essere coinvolta è stata una donna di 43 anni, trasferita in ospedale in codice giallo.