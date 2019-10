Un'altra rissa nei pressi della stazione di Calolzio

Un’altra rissa nei pressi della stazione ferroviaria di Calolziocorte. L’ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato l’altra sera nell’area dell’interscambio ferro gomma. Alcuni stranieri di origine senegalese stavano discutendo, quando, a un tratto, due di loro sono venuti alle mani. Sul posto, oltre all’ambulanza inviata dal 118, sono dovuti intervenire anche i carabinieri. Ad avere la peggio un ventenne, trasportato in codice verde in ospedale a Lecco per alcune ferite e contusioni non gravi riportate a seguito dello scontro con il connazionale. La “scazzottata” sarebbe avvenuta in particolare lungo la via che dall’interscambio della stazione FS conduce verso viale De Gasperi e il Lungoadda, altra area a rischio della città dove nei giorni scorsi i militari hanno arrestato due stranieri originari del Gambia, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un paio di settimane fa un’altra rissa era avvenuta invece in via Stoppani, appena sotto la stazione. Anche in quel caso erano dovuti intervenire i carabinieri e la Polizia locale di Calolzio per sedare lo scontro tra due stranieri poi condotti in Questura per l’identificazione e gli accertamenti del caso.