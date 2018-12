Ordine pubblico, il bilancio della Vigilia: un intossicato e due aggressioni

Rilevante il bilancio tracciato dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) per quanto riguarda gli interventi compiuti nel corso della Notte di Natale. Tre, in totale, quelli compiuti sul territorio, con mezzi e volontari dislocati tra Lecco e Mandello del Lario.

Due aggressioni, un intossicato

Partendo dalla periferia, i volontari del Soccorso Mandellese e i carabinieri sono entrati in azione nella centralissima piazza Leonardo Da Vinci, dove si affaccia il Municipio ed è presente la pista di pattinaggio, per un'aggressione. E sempre per un'aggressione, questa volta a Lecco poco dopo le quattro di notte, sono entrati in azione i volontari della Croce Rossa locale in piazza XX Settembre, anche in questo caso nel cuore della città.

In mezzo, alle 2.30 circa, un vent'enne è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" a causa dell'eccessivo quantitiativo di sostenza alcoliche ingerite nel corso della serata. Il giovane, preso in carico dai volontari della Croce Rossa nella centralissima via Bovara, è stato portato presso il Pronto Soccorso del nosocomio cittadino.